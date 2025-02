Policial militar desce de carro para tomar café e final da história é surpreendente

Autor do crime fugiu do local de maneira imprudente

Paulino Henjengo - 26 de fevereiro de 2025

Policial dispara contra o pneu do carro do autor (Foto: Reprodução)

Um policial militar, de 52 anos, teve o momento de descanso interrompido após ser surpreendido com uma batida em seu veículo. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (26) na cidade do Rio Verde, região sudoeste do estado.

Parecia mais um dia comum para o agente de segurança pública, que estava indo ao local de trabalho, quando decidiu parar em um posto de combustível – localizado às margens da BR-060 – para tomar café.

Enquanto se preparava para sair do local, um motorista que dirigia um carro Ford Fiesta e estava fazendo manobra de ré, perdeu o controle e bateu no veículo da vítima, tendo danificado parte do para-choque dianteiro.

Impactado com o embate, o policial desceu do carro para resolver a situação. Foi nesse momento que foi surpreendido pelo autor, que vinha na direção dele para atropelá-lo.

Percebendo o perigo, o agente efetuou disparos contra o pneu do suposto criminoso, que fugiu do local de maneira imprudente. Por pouco, quase atropelou algumas pessoas que estavam no pátio do posto de combustível.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o infrator, que alegou ter ficado assustado, justificando a fuga. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da cidade para esclarecimento devido dos fatos.