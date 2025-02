Bombeiros resgatam criança que caiu em buraco de mais de três metros no Bairro de Lourdes

Pequeno havia retirado a tampa do sumidouro, no quintal de casa, para jogar uma bolinha

Natália Sezil - 28 de fevereiro de 2025

Momento do resgate foi registrado em vídeo. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas três anos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair dentro de um sumidouro, no final da tarde desta sexta-feira (28), no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

O menino havia caído no buraco, com profundidade de aproximadamente três metros e diâmetro de 50 centímetros, enquanto brincava no quintal de casa.

A família teria informado aos militares que a cisterna estava tampada, mas que a criança havia tirado a tampa para jogar uma bolinha no buraco.

Um vídeo feito no local registrou o momento do resgate, quando os bombeiros puxam o menino ao som de gritos de orientação e celebração, quando ele finalmente é retirado. “Você é herói, parabéns rapaz”, diz uma das pessoas que presenciaram a ação.

Após a retirada, os militares também prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encontrada consciente e orientada, com ferimentos leves.

Por fim, o pequeno foi encaminhado à UPA Pediátrica, onde deve passar por avaliação médica para confirmar se houve maiores lesões.