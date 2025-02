WhatsApp enfrenta instabilidade global nesta sexta-feira (28)

No Brasil, internautas se reclamaram de problemas no app a partir do meio-dia

Beatriz Bueno - 28 de fevereiro de 2025

Imagem mostra WhatsApp. (Foto: Divulgação)

O aplicativo de mensagens WhatsApp enfrentou instabilidade global nesta sexta-feira (28), com mais de 34 mil notificações de erro no Downdetector, site que monitora o funcionamento de sistemas online.

No Brasil, internautas se queixaram de problemas no app a partir do meio-dia.

Até o momento a empresa não se pronunciou sobre a causa ou quando o serviço será normalizado.