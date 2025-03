Lazer em família acaba em briga generalizada em distribuidora de Goiânia

Situação saiu do controle, resultando em uma verdadeira confusão

Paulino Henjengo - 01 de março de 2025

Briga familiar em Distribuidora de Bebidas (Foto: Reprodução / Vídeo YouTube).

Uma família decidiu aproveitar o final de semana, porém, o que era para ser um momento de descontração terminou com uma briga generalizada. O caso aconteceu na tarde deste sábado (1º), no Residencial Orlando de Morais, na região Norte de Goiânia.

Tudo teria começado quando um homem, de 32 anos, saiu para beber em uma distribuidora de bebidas na companhia da irmã, cunhado e pai.

No local, a mulher começou a discutir com o pai, fato que originou os conflitos. A situação saiu do controle, resultando em uma briga física, envolvendo empurrões e tapas.

Após os momentos de tensão, a irmão e o companheiro decidiram procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência (BO) contra o cunhado.

Tudo parecia estar resolvido, até que a Polícia Militar (PM) teve que ser novamente acionada após o suspeito voltar para o local com uma corrente em mãos.

Aos militares, ele confessou que além da grande confusão com os familiares, tinha também se envolvido em uma desavença com outro homem na distribuidora e estava voltando para “resolver a situação”.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam todos os envolvidos à delegacia para as devidas providências legais.