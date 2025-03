Motorista estaciona errado e é surpreendido com bilhete deixado no vidro do carro

Caso aconteceu em um estacionamento e repercutiu nas redes sociais

Magno Oliver - 01 de março de 2025

“Foto: Colaboração/ Umuarama que eu quero / Obemdito)

Uma cena inusitada no trânsito gerou indignação em muitos motoristas e pedestres que passavam pelo local, na avenida Brasil, em Umuarama.

O caso aconteceu em um estacionamento e repercutiu nas redes sociais, causando as mais diversas reações nos seguidores.

Isso porque um motorista de um Honda Civic acabou estacionando o carro no espaço de duas vagas, o que acabou deixando outras pessoas sem espaço para estacionar e transitar em uma das vias movimentadas do centro.

Motorista estaciona errado e é surpreendido com bilhete deixado no vidro do carro

A revolta dos pedestres e motoristas foi tamanha que alguns resolveram tomar uma atitude e aplicar uma “lição educativa” no motorista sem noção.

O dono da “façanha” recebeu dois bilhetes nada agradáveis que ficaram fixados no para-brisa do automóvel. Um dos recadinhos estava acompanhado de um preservativo lacrado.

No papel, vinha a seguinte frase para educar o motorista: “Toma(indicando a camisinha)… Não se reproduza, você estaciona muito mau (sic)”.

Já o outro bilhete resolveu ironizar a atitude do motorista: “Aprende a estacionar, legalzão”.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não aprova o estacionamento em duas vagas por motoristas. De acordo com a lei de trânsito, usar duas vagas para estacionar é uma infração grave no artigo 181 do CTB.

Assim, a multa para quem se aproveita de duas vagas é de R$ 195,23 e mais cinco pontos debitados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo tem sua remoção solicitada pelas autoridades.

Muitos condutores abusam da prática de estacionar de forma indevida, comprometendo a mobilidade urbana e prejudicando outros motoristas.

As autoridades de trânsito (Polícia Militar e Guarda Municipal) orientam que os motoristas redobrem a atenção ao estacionar, garantindo que o veículo esteja devidamente posicionado dentro de apenas uma vaga.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!