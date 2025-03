Casal de Aparecida de Goiânia não é convidado para festa familiar e final da história é absurda

Irmão da vítima usou uma arma branca e golpeou o braço esquerdo do vizinho que estava tentando abrandar a situação

Paulino Henjengo - 03 de março de 2025

Briga familiar generalizada (Foto: Reprodução).

Uma festa familiar terminou em tentativa de homicídio pelo fato de alguns parentes se sentirem “excluídos” de um churrasco. O caso ocorreu na noite deste domingo (02) em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital.

Tudo teria começado quando um casal decidiu fazer um almoço de churrasco na residência deles. Porém, a dona da casa não convidou o irmão e a esposa dele, que se demonstraram insatisfeitos com tal atitude.

O casal “excluído” foi até o local onde a festa estava acontecendo munidos de uma faca e um canivete.

Com os ânimos aflorados, deu-se início a uma luta corporal, onde o irmão da vítima usou uma das armas brancas e golpeou o braço esquerdo do vizinho, que estava no local tentando abrandar a situação.

Além disso, ele teria agredido a irmã com socos, golpes de capacete e chutes no rosto enquanto ela estava caída no chão.

A esposa do irmão da vítima se envolveu na confusão, utilizando um canivete para ferir o esposo da cunhada dela. Ele foi atingido na região do abdômen, causando perfuração e cortes nos dedos.

Os feridos foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, local onde a Polícia Militar (PM) foi acionada. Na sequência, os policiais encaminharam as vítimas ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).