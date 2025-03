Previsão do tempo para Goiânia, Anápolis, Pirenópolis e Goiás

Foliões podem esperar um dia sem chuvas nas principais festividades do estado

Davi Galvão - 03 de março de 2025

Imagem ilustrativa de Pirenópolis (Foto: Raquel Pinho)

Nesta terça-feira (04) de Carnaval, os foliões em Goiás podem esperar temperaturas ligeiramente mais elevadas e curtir as festanças sem grandes preocupações, com as chances de chuvas para o dia sendo baixas, conforme previsão do Climatempo.

Em Goiânia, Anápolis, Pirenópolis e Goiás Velho, a expectativa é de bastante sol com períodos nublados ao longo do dia, enquanto que as noites também contarão com nuvens.

Para a capital, a temperatura deve variar entre 20 ºC e 32 °C, atingindo o pico por volta das 15h. Em Anápolis, os termômetros devem ficar entre 19 ºC e 29 ºC, com o pico de calor começando ao meio-dia e seguindo até às 18h.

Já em Pirenópolis, a média fica entre 20 °C e 31 °C, alcançando os 30 °C já ao meio-dia e caindo a partir das 18h. Por fim, em Goiás, antiga capital do estado, os termômetros variam entre 21 °C e 31°C, mantendo-se no pico das 14h até às 18h.

Embora as chuvas provavelmente não atrapalhem as festanças, é importante manter-se hidratado ao longo do dia, para lidar com o calorão.