Daniela Mercury faz camisas com frases de briga e volta a criticar Tony Salles: ‘Atrasou de novo’

LUCAS FRÓES

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A rainha da Axé Music, Daniela Mercury, puxou o seu trio comandando a pipoca no circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador, na tarde desta terça-feira (4). A cantora resolveu homenagear o ritmo do Pagodão, bastante popular nas ruas de Salvador.

“Hoje, homenageio os 40 anos do Axé saudando o filho dele, o pagodão baiano. Essa é a renovação desse movimento tão importante e sagrado pra música baiana e brasileira. Salve a cultura popular! Salve a periferia de Salvador! Salve as favelas do Brasil!”, explicou Daniela nas suas redes sociais.

Mas o desentendimento de segunda (3) com o cantor Tony Salles, no início do circuito Dodô (Barra-Ondina) ainda dava o que falar. Antes da apresentação de Daniela Mercury no Campo Grande, sua assessoria distribuiu camisas com frases da cantora em episódios de discussão.

“‘Rexpeita’ a pipoca da Rainha, sou fã de Daniela Mercury”, estava escrito numa das camisas. “Abre, fecha”, “Eu não sou metida, eu sou Daniela Mercury” e “Me respeite que eu não sou moleque”, estampava outra camisa, essa com os dizeres da discussão de ontem com Tony Salles.

No trio, antes da música “O canto dessa cidade”, Daniela Mercury disse que “O canto da cidade é de todas as mulheres”. Sua convidada foi a cantora Aila Menezes, consierada a líder do Pagodão feminino.

“Com Aila aqui a gente homenageia as mulheres”, disse Daniela, que compôs a sua aposta para este Carnaval, a nova canção “Axé, Salvador”, ao lado de Aila e outros noves compositores.

Daniela destacou ainda que Aila também vem do subúrbio, numa clara referência à discussão de ontem com Tony Salles. Do meio para o fim da apresentação, ela passou a alfinetar ainda mais o cantor com quem bateu boca.

“Basta de violência contra as mulheres. A gente tá numa epidemia de violência contra as mulheres. Então a gente tem que se impor, sim! Porque tudo é machismo, chega achando que pode passar. Não pode passar, não, bicho, eu tava na frente, me respeite!”, disse Daniela em cima do trio.

Logo seguida, ao ver a aproximação do trio de Leo Santana, a Rainha deu mais uma alfinetada em Tony Salles. “Ele [Tony Salles] atrasou de novo, hoje, e Leo passou na frente. Aí, ó”, disse Daniela.

“Ah, eu tenho que tirar sarro, né, bicho? É Carnaval…”, continuou Daniela. “Eu não posso nem me divertir?”, questionou.