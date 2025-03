Fernanda Torres recusa convite para participar de desfile das escolas campeãs na Sapucaí

De acordo com o portal UOL, a atriz disse que não para desde setembro

Folhapress - 05 de março de 2025

Fernanda Torres viveu Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”.(Foto: Reprodução)

MARIA PAULA GIACOMELLI – Há seis meses promovendo “Ainda Estou Aqui” em diversos eventos e participando de premiações internacionais, Fernanda Torres precisa descansar.

Foi por esse motivo que a atriz recusou o convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para participar do desfile das Campeãs no sábado (8), na Sapucaí, conforme noticiado pelo F5.

A assessoria de imprensa da atriz afirmou ao F5 que ela não vai. De acordo com o portal UOL, a atriz disse que não para desde setembro. “As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho.”

Em entrevista coletiva a jornalistas após o Oscar, a atriz usou óculos escuros e disse que os planos para quando voltar ao Brasil são dormir.

“O que a gente fez nesse período foi mostrar esse filme. Me senti como representante do Brasil no mundo. Esse filme apresenta ao mundo o melhor que o Brasil tem: afetividade e calor humano. Foi muito emocionante”.