Empresa de gás encontra pequeno vazamento na casa onde Gene Hackman e esposa morreram

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma semana após os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa serem encontrados na casa do casal no estado americano do Novo México, as investigações detectaram um pequeno vazamento de gás no local.

O ator, de 95 anos, e a pianista, de 65, foram encontrados por um prestador de serviço. Ela estava caída no chão do banheiro e ele, em um corredor. O cachorro do casal também morreu.

A companhia de gás do estado concluiu em um relatório ter detectado o vazamento em uma das bocas do fogão, mas que o gás representa cerca de 0,33% de quantidade no ar, o que não é suficiente para ser fatal. De acordo com a revista Variety, o relatório vai ser enviado pelos investigadores a médicos.

A empresa também teria encontrado problemas em outros quatro pontos da casa: no aquecedor de água e em três acendedores de toras a gás.

O xerife Adan Mendoza afirmou na última semana que os corpos de Hackman e Arakawa apresentaram resultado negativo para monóxido de carbono.

O último registro de atividade no marca-passo usado pelo ator de “Operação França” foi em 17 de fevereiro, nove dias antes de serem encontrados mortos. Os corpos já apresentavam sinais de decomposição e mumificação.

A rotina do casal envolvia atividades físicas, pedaladas pela cidade, idas a supermercados e aulas de pintura.