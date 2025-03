Governo de Goiás divulga lista de 6 mil professores promovidos; confira

Nomes com todos os beneficiados pode ser conferida no DOE desta quarta-feira (05)

Davi Galvão - 06 de março de 2025

Imagem de professora da rede estadual (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás anunciou a progressão horizontal para 6.030 professores da rede estadual de ensino e a portaria com a lista dos beneficiados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (5).

Com a medida, os docentes já recebem o acréscimo salarial correspondente, que será pago a partir deste mês de março. O impacto na folha de pagamentos da Educação será de R$ 1,06 milhão por mês.

A progressão é concedida aos professores efetivos da rede estadual como parte do plano de carreira, garantindo avanço funcional e aumento na remuneração.

Foram contemplados 5.226 docentes da categoria PIV, 729 da PIII, 66 da PI, seis da PA-C e três da PA-A.

A lista com todos os beneficiados pode ser conferida no DOE desta quarta-feira.