Menina de 11 anos morre ao cair de oitavo andar de prédio em SP

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma menina de 11 anos morreu na noite desta quarta-feira (5) em São Paulo depois de cair do oitavo andar do prédio onde morava. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

O caso ocorreu por volta das 18h30 em um condomínio na rua Cruz do Espírito Santo, na região do bairro Lajeado, na zona leste da capital.

A menina foi encontrada pelo porteiro caída próximo à portaria. Ele a reconheceu e avisou a família. A Polícia Militar também foi acionada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima e a levou à UPA Júlio Tupy, mas ela não resistiu.

A menina estava em casa com a mãe e a irmã de 15 anos. Uma tia, irmã da mãe, chegou ao local pouco antes da queda.

“A polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita”, afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso é investigado pelo 68° DP (Lajeado).