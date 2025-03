Motorista de aplicativo cancela passageira após ver o que ela estava querendo

"Está amarrado e repreendido em nome de Jesus", disse o condutor a ela

Magno Oliver - 06 de março de 2025

Imagem do interior de um veículo (Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/Agência Brasil)

A vida de quem trabalha como motorista de aplicativo parece fácil, mas a verdade é que não é nada disso que pensam.

Quem precisa sair de casa cedo para colocar o pão de cada dia na mesa, vive histórias e situações de todos os tipos e jeitos nessa profissão.

E quando uma história inusitada acontece, ela viraliza e vai parar nas redes sociais. Foi o que aconteceu com o motorista de aplicativo @ubercomluan, que bombou nas redes sociais recentemente.

Motorista de aplicativo cancela passageira após ver o que ela estava querendo

Para trabalhar como motorista de aplicativo, é preciso sorriso no rosto, agilidade, bom atendimento ao passageiro e muita, mas muita paciência para lidar com pessoas.

Muitas vezes acontecem situações extremas em que o transporte de um passageiro fica inviável. E foi o que aconteceu com o Uber Luan. Uma passageira solicitou uma viagem direto da areia da praia e o que ela fez ao final surpreendeu.

“Passageira rogou praga para que eu batesse o carro só porque eles estavam completamente sujos de areia e eu não quis levá-los”, disse ele no início da gravação.

Segundo o vídeo, eram 3 crianças e 2 mulheres que solicitaram a viagem na plataforma. As crianças “pareciam que tinham sido empanadas na areia da praia”, relatou o motorista de aplicativo.

“Desse jeito não tem como, amiga. Está com muita areia, amiga. Está com muita sujeira, pô, desculpa mesmo”, respondeu o condutor já no ponto de embarque.

As mulheres ainda tentaram argumentar alegando que trocavam a roupa suja dos pequenos ou mesmo tentariam tirar o excesso de areia da praia. Mesmo assim ele manteve a negativa.

Porém, a passageira não reagiu bem e o que ela disse surpreendeu o condutor.

“Tenho certeza que você bate (referindo ao carro) lá no final”, disse a passageira.

Sem outra reação, ele apenas respondeu: “está amarrado e repreendido em nome de Jesus”.

Confira o vídeo completo da história do Uber:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Felipe (@ubercomluan)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!