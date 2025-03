Placa colocada na porta de residência chama atenção de motoristas

"Se você ama a sua vida, é melhor evitar e ficar longe", disse uma seguidora

Magno Oliver - 06 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Placashsitoria)

Num pequeno portão de uma casa, uma placa atraiu olhares curiosos e até gerou memes por motoristas que passavam na rua. O lugar virou o centro das atenções de quem transitava por ali.

Tudo isso veio a acontecer graças a uma placa bem criativa fixada na entrada da residência. O recado mandado pelos próprios donos se destacou muito pelo tom da mensagem, demonstrando criatividade e sinceridade no conteúdo.

O tom bem-humorado e intimidados do aviso gerou diversas reações e compartilhamentos nas redes sociais, além de gerar preocupação nos vizinhos e motoristas que se aproveitavam da situação.

A cena foi tão inusitada que acabou chamando a atenção de internautas e moradores da região. O registro foi parar no Instagram do @placashistoria em publicação que viralizou. Dessa forma, os seguidores encheram os comentários de reações e muitos elogios sinceros.

Na placa fixada na porta da garagem da residência, a mensagem dizia: “Garagem! Evite problemas! Dono da casa desequilibrado e a dona da casa é barraqueira. Falta de aviso não foi”.

Acontece que se antes as pessoas estacionavam com frequência por lá, agora com o aviso, vão repensar muito sobre o local de deixar seus veículos. O objetivo dos donos é exatamente evitar aborrecimentos.

A postagem acabou rendendo uma onda de comentários divertidos e assustados dos seguidores. Um usuário comentou: “depois dessa placa aí, eu é que nunca estacionaria aí. Melhor não arriscar ter dor de cabeça!”.

Por fim, outro internauta acrescentou: “imagina o barraco que deve ser se alguém parar aí rapidinho que seja. Eu hein, estou fora de arriscar!”.

Assim, confira a publicação na íntegra:

