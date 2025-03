Toureiro leva chifrada no México e é internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O toureiro Emilio Macías, 29, passou por uma cirurgia de nove horas após um touro chifrá-lo, no último sábado (1º), na região retal durante uma tourada em Tlaxcala, na região central do México, segundo informações da imprensa local.

No momento do incidente, o mexicano se preparava para dar o golpe final no touro Faraón, durante um evento de carnaval na praça La Ranchero Aguilar. O toureiro, no entanto, não consegue completar o movimento que mataria o animal com um corte no pescoço.

Com a espada parcialmente estocada atrás de sua cabeça, Faraón levanta Macías pela perna com o chifre e, em seguida, o acerta na região do reto. O toureiro fica cerca de dez segundos pendurado enquanto o touro o balança, até que assistentes que trabalhavam no evento conseguem livrá-lo do animal.

Macías saiu ensanguentado da arena e passou por uma cirurgia de nove horas no Hospital Puebla, segundo o site Mundo Toro. O chifre teria entrado na base da nádega esquerda, atingido o fêmur e passado por reto e cólon antes de atingir também o quadril direito.

De acordo com a nota do centro de saúde, publicada pelo portal, ele teve um “rompimento completo do esfíncter anal externo, abrangendo 60% da circunferência com extensão de cinco centímetros em direção ao períneo”. O comunicado afirma ainda que, após a operação, foi colocada uma bolsa de colostomia no paciente, que ficou em observação.

“Foram momentos muito dramáticos porque o touro o sacudia de um lado para o outro e não conseguíamos tirá-lo de cima dele”, afirmou ao portal o irmão do toureiro, o também matador José Mari Macías, acrescentando que tiveram que segurar o outro chifre de Faraón para fazê-lo soltar Emílio. “Foi seu batismo de sangue, ele é toureiro há cinco anos e nunca havia sofrido uma lesão.