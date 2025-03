Karla Sofía Gascón, de ‘Emilia Pérez’, elogia ‘Ainda Estou Aqui’ e brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de melhor atriz por “Emilia Pérez”, dirigido pelo francês Jacques Audiard, parabenizou “Ainda Estou Aqui” e o entusiasmo dos brasileiros para com o filme nesta sexta-feira (7).

Em suas redes sociais, ela repostou um vídeo da emissora americana ABC onde brasileiros comemoram o triunfo de “Ainda Estou Aqui” na categoria de melhor filme estrangeiro do prêmio da Academia.

“É bom ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebram. Parabéns a ‘Ainda Estou Aqui’, parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram [‘Ainda Estou Aqui’] com respeito aos outros participantes”, escreveu em uma postagem temporária no Instagram.

Gascón precisou se abster de muitos dos eventos da temporada de premiações, mesmo com “Emilia Pérez” indicado a 13 Oscars, devido a uma sucessão de polêmicas. Ela foi excluída da lista de convidados do Bafta, o Oscar britânico, e ao Screen Actor Guild Awards, apesar de ter sido indicada em ambos.

Após acusar “pessoas ao redor” de Fernanda Torres -que também havia sido indicada a melhor atriz pelo seu papel no longa de Walter Salles- de tentar sabotar sua campanha ao Oscar, brasileiros resgataram uma série de postagens xenofóbicas e preconceituosas da atriz que tomaram a internet. Em uma tentativa de contenção de danos, “Emilia Pérez” excluiu Gascón de sua publicidade e eventos.