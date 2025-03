Quem deixa o ar-condicionado nesta temperatura pode pagar até 30% a mais na conta de energia

Uso inadequado do aparelho pode gerar desperdício e pesar no bolso no fim do mês

Isabella Valverde - 07 de março de 2025

(Foto: Divulgação/Leroy Merlin)

O ar-condicionado é um dos eletrodomésticos que mais consome energia elétrica, especialmente em períodos de calor intenso. No entanto, o mau uso do aparelho pode fazer com que a conta de luz aumente em até 30%, impactando diretamente o orçamento doméstico.

Um dos principais vilões desse gasto excessivo é a temperatura ajustada abaixo do recomendado.

Quem deixa o ar-condicionado nesta temperatura pode pagar até 30% a mais na conta de energia

Especialistas afirmam que manter o ar-condicionado em temperaturas muito baixas, como 17°C ou 18°C, exige um esforço maior do aparelho, aumentando o consumo de energia.

O ideal para equilíbrio entre conforto e economia é ajustar o termostato para 23°C a 26°C, garantindo um resfriamento eficiente sem sobrecarregar o sistema.

Dicas para economizar energia com o ar-condicionado

– Evite temperaturas muito baixas – Cada grau reduzido no termostato pode aumentar o consumo em até 8%.

– Utilize a função “Sleep” – Esse modo ajusta automaticamente a temperatura durante a noite, reduzindo o consumo de energia.

– Mantenha portas e janelas fechadas – Isso evita que o ar frio escape e o aparelho precise trabalhar mais.

– Faça a limpeza regular dos filtros – Filtros sujos forçam o ar-condicionado a consumir mais energia para manter o desempenho.

– Invista em aparelhos com tecnologia inverter – Eles ajustam a potência do compressor conforme a necessidade, gastando menos energia.

Pequenas mudanças de hábito podem evitar surpresas na conta de luz e prolongar a vida útil do aparelho. Ajustar corretamente a temperatura e manter a manutenção em dia são medidas simples, mas que fazem toda a diferença no consumo de energia.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!