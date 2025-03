Trump anuncia força-tarefa para planejamento da Copa do Mundo 2026

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) a criação de uma força-tarefa para auxiliar no planejamento da Copa do Mundo de 2026, que será sediada no país, no Canadá e no México.

Trump publicou um decreto no qual prevê um grupo a ser presidido por ele formado por vários departamentos para reunir informações na execução do mundial. Na ordem executiva, o presidente se refere à Copa como o maior evento esportivo no país.

“Este importante evento, que ocorre durante a memorável ocasião do 250º aniversário do nosso país, apresenta uma oportunidade para exibir o orgulho e a hospitalidade da Nação, ao mesmo tempo em que promove o crescimento econômico e o turismo através do esporte”, diz o texto do decreto.

Trump disse que a Copa do Mundo, que começará em junho do ano que vem, deve ser equivalente a três Super Bowls por dia.

Ele deu a declaração ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, que afirmou ser uma grande conquista levar o evento esportivo aos países da América do Norte. Infantino lembrou que os EUA sediarão o Mundial de Clubes, que terá inicio em junho. Os jogos vão acontecer em 11 cidades e o vencedor receberá uma premiação total de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões na cotação atual).

“A América dará as boas-vindas ao mundo. Haverá milhões de pessoas vindo, senhor presidente, milhões de pessoas. O impacto econômico é de US$ 40 bilhões americanos. Entre agora e o próximo ano, criaremos 200 mil empregos para essas duas Copas do Mundo, e mais do que isso, traremos alegria e felicidade para manter o mundo e esta crise definitivamente assim”, disse.

A Copa do Mundo no ano que vem terá 104 partidas em 16 diferentes cidades-sede entre os três países.

Nos EUA, foram escolhidos alguns estados para sediar as partidas: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Houston, Dallas, Kansas City, Atlanta, Miami, Boston, Filadélfia e Nova Jersey.

Na quarta, Infantino anunciou que a final da Copa do Mundo de 2026, programada para o MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, terá um “show do intervalo”, nos moldes do Super Bowl.

“Posso confirmar o primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo Fifa em Nova York/Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo”, escreveu Infantino em sua conta do Instagram, após uma convenção com os parceiros comerciais e de mídia da Fifa em Dallas, no Texas.

A decisão de Trump de criar a força-tarefa indica um engajamento no evento esportivo, cuja organização será dividida com os dois países vizinhos com os quais Trump tem tido atritos por ter decidido impor tarifas a produtos importados.