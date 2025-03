Jovem vai ao trabalho da ex, no Setor Oeste, e tenta forçá-la a contrair empréstimo de R$ 4 mil

Ele foi preso após tentar cometer crimes por dias seguidos

Natália Sezil - 08 de março de 2025

Jovem foi preso em flagrante ao admitir ter cometido violência doméstica. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi preso pelo crime de violência doméstica, após não aceitar o fim do relacionamento e visitar a ex-companheira no local de trabalho dela para ameaçá-la, na tarde desta sexta-feira (07), em Goiânia.

A situação já acontecia há diversos dias, não só por parte do suspeito, mas também pelos familiares dele, a exemplo da mãe. O jovem havia, inclusive, forçado a ex a contrair um empréstimo no próprio nome para dá-lo o dinheiro – uma quantia de R$ 4 mil.

Ao ser cobrado do valor, o suspeito respondia com várias mensagens contendo ameaças, dizendo para ela: “fica esperta quando você vir embora”, e afirmando: “você vai ver o que é coisa ruim”.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele já havia cometido vários crimes contra a vítima, incluindo violência física, psicológica e patrimonial. O término entre eles teria acontecido justamente por episódios de violência doméstica, ocorridos enquanto moravam juntos.

O caso foi denunciado à polícia após o jovem visitar a ex-companheira no local de trabalho, que fica no Setor Oeste, para tentar convencê-la a retomarem o relacionamento.

Diante disso, a PM realizou uma operação conjunta para localizá-lo, com apoio da Força Tática, da CPC e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Ele foi encontrado em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia, e encaminhado à Delegacia da Mulher na capital. Tendo admitido cometer os crimes mencionados, ele foi preso em flagrante.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

