É uma porta-voz do país, diz Fernanda Montenegro sobre personagem em ‘Vitória’

Projeto nasceu encabeçado pelo cineasta Breno Silveira, que morreu de mal súbito no primeiro dia de filmagens

Folhapress - 09 de março de 2025

Fernanda Montenegro (Foto de Ana Carolina Fernandes/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, afirmou que sua nova personagem, Vitória, que dá nome ao seu novo filme, com estreia marcada para a próxima quinta-feira (13), representa a conjuntura social do Brasil.

“A personagem é uma porta-voz do momento em que se vive no país, da miséria, dos que não têm para onde ir”, disse ela, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Dirigido por Breno Silveira e Andrucha Waddington, “Vitória” conta a história de uma mulher idosa que filma da janela do seu apartamento, em Copacabana, na zona sul carioca, as movimentações do tráfico de drogas. Ela se alia a um jornalista, papel de Alan Rocha, para denunciar o esquema .O elenco também inclui Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas.

“Um ser humano absoluto. E bem brasileiro esse ser humano. Ela não é uma sofrida, melodramaticazinha”, disse Fernanda. O projeto nasceu encabeçado pelo cineasta Breno Silveira, que morreu de mal súbito no primeiro dia de filmagens. Andrucha Waddington foi quem assumiu a direção do longa.