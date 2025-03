Equatorial Goiás dá dicas de como amenizar calor e reduzir consumo de energia

Companhia indica a melhor opção para economizar durante as altas temperaturas

Beatriz Bueno - 09 de março de 2025

Máximas podem ultrapassar os 38°C no Estado (Foto: Reprodução/Equatorial)

Com as chuvas se afastando, Goiás se prepara para enfrentar uma nova onda de calor já nessa segunda quinzena de março. Conforme o Climatempo, as temperaturas podem ultrapassar os 38°C, além da umidade relativa do ar cair

Segundo o boletim meteorológico, os bloqueios atmosféricos impedem a chegada de frentes frias, fazendo com que as temperaturas continuem elevadas.

Dicas para economizar energia nesse calor

Com o calor intenso, cresce a preocupação com o aumento do consumo de energia elétrica, impulsionado pelo uso de ventiladores e ar-condicionado. A Equatorial Goiás aponta algumas formas de reduzir o impacto na conta de luz.

“Antes de ligar um equipamento de alto consumo, é importante avaliar se ajustes simples na rotina podem ajudar. Estratégias como controle da ventilação, escolha de materiais e até mudanças na disposição dos móveis podem ter um impacto positivo no conforto térmico”, informa o executivo de Faturamento e Leitura da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva.

Pequenas mudanças, como otimizar a ventilação – como abrir portas e janelas pela manhã e ao fim da tarde para permitir a circulação de ar fresco – além de evitar o uso excessivo de eletrodomésticos. Durante o dia, manter cortinas fechadas, especialmente as de tecidos claros e blackout, ajuda a bloquear o calor.

Trocar lâmpadas incandescentes por LEDs reduz a emissão de calor. Outro ponto é utilizar eletrodomésticos que geram calor, como ferro e forno, à noite também contribui para um ambiente mais confortável.

Eletrodomésticos que afetam o consumo de energia durante o calor

O ar-condicionado pode representar até 30% do consumo de energia de uma casa, enquanto um outro vilão da economia é a geladeira, que trabalha mais para manter a temperatura interna.

A recomendação é evitar abrir o eletrodoméstico frequentemente e verificar se a vedação está em bom estado. Já o chuveiro elétrico também deve ser levado em conta, manter a temperatura ajustada para a posição “verão” ou desligado.

Os climatizadores surgem como alternativa eficiente para refrescar ambientes com menor consumo de energia. Em locais secos, por exemplo, eles ajudam a reduzir a temperatura e aumentar a umidade do ar.