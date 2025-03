Pedreiro ensina como fazer “ar-condicionado” caseiro para driblar o calorão

Tutorialzinho básico e eficiente ajuda a amenizar as temperaturas em casa e economizar um pouquinho

Magno Oliver - 08 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal WDC Pinturas e efeitos)

As frequentes ondas de calor fizeram com que os brasileiros que não possuem ar-condicionado buscassem maneiras rápidas para se livrar das altas temperaturas.

E quando a grana está curta e não se tem ar em casa para se refrescar, é hora de partir para métodos caseiros eficientes para ajudar.

E foi assim que um pedreiro bombou nas redes sociais com uma dica de ar-condicionado caseiro para driblar o calorão forte. Nos comentários, os seguidores reagiram bastante ao trabalho criativo desse rei da criatividade.

Na hora de improvisar para se livrar do calor, muita gente faz de tudo. E o pedreiro criou uma espécie de “aparelho” que leva algodões dentro de garrafas pets e, em seguida, ele enche com água.

“Isso vai ficar um gelo muito resistente”, comenta o pedreiro. “É um paliativo, não vamos comparar com um ar-condicionado industrializado, mas vai amenizar bastante o calor”, acrescenta.

Na sequência, ele reaproveita alguns materiais que tinha em casa para montar a estrutura do “ar-condicionado caseiro”. Na gravação, ele mostra que utilizou uma caixa de isopor e um micro-ventilador para fazer o resfriamento do ambiente.

Em seguida, ele utiliza uma furadeira para furar a caixa de isopor e instalar o micro ventilador na estrutura de um lado e um outro furo menor para a saída de ar. Ao final, ele insere garrafas de água com algodão congelados dentro do isopor para ventilar ar frio no ambiente.

“É tudo montado bem simples, mas é bem funcional para sua casa”, enfatiza o pedreiro.

Ao final do vídeo, ele surpreende mostrando que o ar-condicionado caseiro tem muita potência e é bem eficiente contra o calorão.

Confira o vídeo completo do tutorial:

