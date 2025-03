Homem arma arapuca para vizinho em Goiânia após acreditar que ele fez denúncia por conta de som alto

Suspeito confessou autoria pelos crimes e ainda tentou reagir à prisão

Davi Galvão - 09 de março de 2025

Vítima precisou ser encaminhada ao Hugol. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 51 anos, foi preso em Goiânia, suspeito de esfaquear um vizinho, tentar agredir o pai da vítima e também diversos outros moradores com uma espécie de punhal, no final da noite deste sábado (08).

A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares e compareceu ao local, onde foram informados de que o autor das agressões estava escondido dentro de casa.

A equipe tentou convencê-lo a se render, mas, sem resposta, arrombou o portão para entrar. Mesmo diante da presença policial, o suspeito resistiu a prisão, com os militares precisando desarmá-lo utilizando a força.

Ele confessou que havia esfaqueado o vizinho por suspeitar que a vítima havia chamado a polícia mais cedo por conta do som alto que estava tocando na residência.

De acordo com o relato de testemunhas, o agressor esperou o vizinho estar deitado na cama e com o portão aberto para praticar o crime. A vítima sofreu um ferimento grave na altura do ombro e precisou ser encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por avaliação médica.

Após esfaqueá-lo, o autor ainda tentou atacar o pai da vítima, que conseguiu escapar. Moradores relataram que o indivíduo já havia se envolvido em brigas ao longo do dia e que apresenta comportamento agressivo frequente.

A PM também descobriu que o agressor possuía antecedentes criminais por crimes graves, incluindo roubo e tráfico de drogas e estava em regime de monitoramento eletrônico.

Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, juntamente com as demais partes envolvidas e a autoridade deliberou pela prisão em flagrante.