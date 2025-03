Técnico do Anápolis responde tese de que “time de interior não ganha campeonato”

Galo da Comarca está nas semifinais do Campeonato Goiano de Futebol contra equipes da capital

Paulo Roberto Belém - 09 de março de 2025

Disputando a semifinal do Campeonato Goiano e com a possibilidade de ir para a final da competição com times tradicionais de Goiânia, o técnico do Anápolis, Ângelo Luiz, respondeu a uma forte tese de como a equipe é considerada pelos rivais.

No sentido de que há um conceito de que times do interior são mais fracos, a ponto de não ter chance de se sagrarem campeões, Ângelo Luiz disse, com exclusividade ao Portal 6, que jamais entra em campo com desrespeito e menosprezando qualquer um dos adversários.

“A gente fica chateado com a situação porque respeitamos todos, independentemente da posição que se está na tabela. Poderia ser qualquer que fosse, sempre respeitamos todos”, declarou.

Sobre o Campeonato Goiano, o técnico avalia que é uma competição com nível técnico competitivo, com todas as equipes disputando em igualdade, com times do interior fazendo investimentos e se organizando.

“Todos trabalham igual. Essa ideia descredibiliza os times do interior e eu acho que é uma falta de respeito”, entende.

“Se as equipes da capital não estão produzindo aquilo que eles precisam produzir é uma outra situação. Eles têm que falar é mais deles e não menosprezar as equipes do interior, que eu acho que todos disputam de igual para igual. Claro, com receita e estrutura menor, mas todos são profissionais”, ponderou.

O treinador ainda deu um recado a quem pratica a ideia. “Têm que rever. As equipes do interior estão se profissionalizando, muitas virando SAF, buscando condições de disputar título, como a nossa equipe, que é a quarta de Goiás, por disputar a Série C em 2025”, lembrou.

E finalizou de forma otimista. “A gente tá muito concentrado, queremos muito conquistar o campeonato, mas respeitando a todos”, disse.

Em tempo

Neste sábado (08), inclusive, o Anápolis teve uma dura disputa contra o Atlético, empatando por 2 a 2 com o Dragão, que jogava no Antônio Accioly, em Goiânia.

O Galo da Comarca abriu o placar com Igor Cássio e Kadu, enquanto Caio Dantas e Sandro Lima deixaram tudo igual para o Rubro-Negro.

A partida de volta deve ser realizada no próximo sábado (15), no Estádio Jonas Duarte, e decretará quem vai avançar para a final do Campeonato Goiano.

