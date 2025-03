Anápolis abre 2 a 0, mas acaba cedendo e empata com Atlético

Confronto marcou a primeira partida da semifinal do Campeonato Goiano

Thiago Alonso - 08 de março de 2025

Times disputaram a semifinal do Campeonato Goiano. (Foto: Vinícius Canuto/AFC)

Em uma tarde intensa e cheia de reviravoltas, a partida entre Anápolis Futebol Clube e Atlético Goianiense terminou em empate, com os times marcando dois gols pelo Campeonato Goiano.

A disputa, que marcou o primeiro jogo da semifinal do campeonato, aconteceu neste sábado (08), no estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

A partida começou com um gostinho de felicidade para os torcedores do time anapolino, após um gol de Igor Cássio logo nos comecinho do primeiro tempo.

Pouco depois, aos 12 minutos, o meio-campista Kadu deu um chute de fora da área e marcou um golaço, aumentando a diferença a favor do Galo da Comarca.

Apesar disso, a maré de sorte não durou muito tempo, com o atacante do Dragão, Caio Dantas, diminuindo a desvantagem aos 19 minutos.

A partida continuou intensa nos minutos seguintes para ambos os clubes, com o Atlético tentando alcançar o rival, que tentava manter a distância.

Por fim, aos 31 minutos do segundo tempo, já indo para a reta final do confronto, o jogador Rubro-Negro Sandro Lima empatou o placar, decretando o resultado final: 2×2.

Agora, os clubes devem se enfrentar novamente já no próximo sábado (14), no Estádio Jonas Duarte, casa do time anapolino.