IFG abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 6,3 mil em Anápolis

Pelo menos três graduações atendem aos requisitos das vagas

Natália Sezil - 11 de março de 2025

Fachada do Campus IFG Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca preencher vagas de professor substituto no Câmpus Anápolis.

O prazo, que tem início nesta terça-feira (11), vai até o dia 25 de março. As inscrições são online, devendo ser realizadas pelo site do IFG, na aba Concursos. A taxa é de R$ 40.

A seleção compreende a área de Química, com uma vaga para a subárea Analítica e uma vaga para Inorgânica. Três cursos atendem à graduação exigida: Licenciatura ou Bacharel em Química, e Química Industrial.

Os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, de acordo a titulação do candidato aprovado, com carga horária de 40 horas semanais. A vaga também conta com auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

O processo acontece em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira consiste em análise de títulos, onde contam pontos a especialização, mestrado, doutorado, experiência docente ou profissional.

Já a segunda, realizada em abril, é uma prova de desempenho didático com arguição, na qual os candidatos devem apresentar uma aula de acordo com o tema sorteado e definido pela banca.

A divulgação do resultado final está prevista para 25 de abril. Mais detalhes, como o cronograma e disposições gerais, podem ser lidos no edital.