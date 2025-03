Mais de 220 mil multas foram aplicadas pela CMTT em Anápolis em 2024; veja o levantamento

Análise mostrou que certo período do dia concentrou mais de 70% das ocorrências

Natália Sezil - 12 de março de 2025

Fiscalização da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) em Anápolis. (Foto: Paulo Morais/Prefeitura de Anápolis)

Um levantamento divulgado recentemente em Anápolis apontou que a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) aplicou mais de 200 mil multas na cidade, durante todo o ano de 2024.

No total, foram 224.190 ocorrências, número que considera tanto os casos de fiscalização eletrônica, quanto os resultados de fiscalização humana.

Os equipamentos foram os que mais registraram multas: 210.666 delas, enquanto apenas 13.524 foram aplicadas a partir da atuação pessoal dos agentes.

Alguns períodos do dia também se destacaram. De acordo com a análise, mais de 70% dos casos ocorreram das 06h às 17h59, quando 162.837 multas foram aplicadas – 72,6% do total.

Já o horário noturno reuniu a segunda maior quantidade de casos, o correspondente a aproximadamente 19,1% da quantidade geral. Foram 42.923 ocorrências das 18h às 23h59.

Por fim, o período da madrugada foi o que teve menos multas aplicadas, apenas 8,2% do total. De 00h às 05h59, ocorreram 18.430 multas em Anápolis.

