Jovem morre após se arremessado para longe da pista ao colidir com caminhonete em Rio Verde

Socorristas chegaram a se dirigir até o local do acidente, mas apenas puderam constatar o óbito

Thiago Alonso - 13 de março de 2025

Motociclista morreu ao colidir com a caminhonete e ser arremessado para longe. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, morreu após ser arremessado para longe da motocicleta que pilotava, ao sofrer um gravíssimo acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (12), na GO-333, na região de Rio Verde.

O caso ocorreu em um trecho de entroncamento da rodovia com a GO-174, onde o motociclista acabou se envolvendo em uma colisão com uma caminhonete Ford Ranger.

O impacto foi tão grande que a motocicleta ficou completamente destruída, se entortando em meio às ferragens, sendo quase impossível reconhecer o modelo.

A vítima, por sua vez, foi arremessada para longe da pista, sendo que os socorristas puderam somente constatar o óbito ao chegarem ao local.

O motorista da caminhonete, no entanto, não esteve presente no endereço do acidente, acionando um advogado, que o representou.

Ao ser questionado sobre o paradeiro, a defesa apenas informou que ele havia sido socorrido por terceiros, mas não soube dizer para qual unidade de saúde foi encaminhado.

De mesmo modo, as autoridades não conseguiram confirmar como ocorreu a dinâmica da colisão, sendo possível ver apenas que a Ford Ranger apresentava um grande estrago na lateral — provável local onde a vítima bateu.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deve dar abertura a um inquérito para apurar o ocorrido.

