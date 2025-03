Ofertadas 10 mil bolsas gratuitas para cursos com certificados do Google e Microsoft

Interessados têm até 19 de março para se inscrever na plataforma Santander Open Academy

Davi Galvão - 13 de março de 2025

Fachada do Banco Santander. (Foto: Divulgação)

O Santander, em parceria com a Coursera, está disponibilizando 10 mil bolsas gratuitas de estudo nas áreas de marketing, comunicação, habilidades comportamentais, ESG (ambiental, social e governança), ciência de dados e cibersegurança.

Os selecionados terão acesso ilimitado ao conteúdo da plataforma por um ano, e estarão disponíveis certificações profissionais de grandes empresas como IBM, Microsoft, Google e AWS.

Os interessados têm até 19 de março para se inscrever na plataforma Santander Open Academy. Os cursos serão oferecidos em 24 idiomas, incluindo português, espanhol, alemão e polonês, permitindo ampla acessibilidade.

De acordo com o head sênior de Governos, Instituições, Universidades e Universia no BrasilMarcio Giannico, a parceria busca fortalecer a qualificação profissional diante das transformações do mercado de trabalho.

“A aprendizagem contínua e a requalificação são essenciais para manter a competitividade. Todos os participantes terão a oportunidade de evoluir e reorientar suas carreiras”, afirmou.

O programa é aberto ao público em geral, sem exigência de vínculo com o banco ou formação acadêmica prévia.

