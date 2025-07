Concurso público em Goiás está com inscrições abertas para todos os níveis de escolaridade

Interessados em concorrer no processo seletivo podem se candidatar gratuitamente

Natália Sezil - 12 de julho de 2025

Candidatos fazendo prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para um novo concurso público em Goiás, que busca profissionais com todos os níveis de escolaridade e oferece salários de até R$ 3,6 mil.

Trata-se da Prefeitura de Joviânia, no Sul goiano, que abriu 36 vagas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As oportunidades estão distribuídas entre 11 cargos diferentes.

Com jornadas de 30 a 40h semanais, a remuneração também varia: fica entre R$ 1.518 e R$ 3.650,82. Interessados têm até a próxima quinta-feira (17) para se candidatar.

As inscrições, gratuitas, acontecem presencialmente na sede da pasta, que fica na Avenida JK, nº 757, Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

A seleção acontece em etapa única, por meio de análise curricular e prova de títulos, segundo os critérios já estabelecidos.

A divulgação do resultado final do certame está prevista para 30 de julho. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

Confira as vagas do concurso por nível de escolaridade:

– Ensino Fundamental Incompleto: Motorista (04 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (08)

– Ensino Médio: Profissional de Apoio Escolar (04 vagas)

– Ensino Superior: Professor Regente/Pedagogo (10 vagas); Professor Regente/Educação Física (01); Professor Regente/Língua Inglesa (01); Professor Regente/Língua Portuguesa (01); Fonoaudiólogo (01); Psicólogo (01); Monitor Educacional (04); Facilitador de arte e cultura musical (01)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!