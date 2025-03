Avião pega fogo em aeroporto dos EUA, e passageiros se aglomeram em asa; veja vídeo

Aeronave transportava no total 178 pessoas, mas nenhuma delas se feriu

Folhapress - 14 de março de 2025

Avião pega fogo após pousar em aeroporto de Denver, nos Estados Unidos. (Foto: Captura/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um avião da companhia American Airlines pegou fogo nesta quinta-feira (13) no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, e dezenas de passageiros tiveram de se aglomerar em uma das asas enquanto esperavam pelo resgate. Segundo a imprensa americana, não há registro de feridos.

A aeronave transportava 172 passageiros, além de seis tripulantes. O avião tinha como destino a cidade de Dallas, mas teve de ser desviado. Todas as pessoas foram realocadas após o incidente, segundo comunicado divulgado pela companhia aérea.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião em chamas, uma densa coluna de fumaça preta, e várias pessoas sobre uma das asas do avião. O incidente ocorreu às 17h15 no horário local (20h15 em Brasília). A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) investiga o caso.

A FAA informou que a tripulação relatou vibrações no motor do avião, um Boeing 737-800. “Depois de pousar com segurança e taxiar até o portão do Aeroporto Internacional de Denver, o voo 1006 da American Airlines teve um problema relacionado ao motor”, disse a companhia aérea em nota.

“Agradecemos aos nossos tripulantes, à equipe (de Denver) e aos socorristas pela ação rápida e decisiva com a segurança de todos a bordo e em terra”, acrescentou.

O caso é o mais recente de uma série de incidentes que levantam questões sobre a segurança da aviação americana.

Em janeiro, no maior desastre aéreo dos EUA em décadas, um avião de passageiros se chocou contra um helicóptero militar em Washington, matando 67 pessoas.