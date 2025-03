Ex-motorista de aplicativo se prepara para lançar app exclusivo para híbridos e elétricos em Goiânia

Iniciativa também promete remunerar melhor os condutores, enquanto oferta maior exclusividade e segurança aos passageiros

Davi Galvão - 14 de março de 2025

Z-EV já está com mais de 150 motoristas cadastrados. (Foto: Redes Sociais)

A partir deste domingo (16), os goianienses terão mais uma opção para aplicativos de transporte, porém, em uma iniciativa bem diferente, com uma frota de veículos exclusiva para modelos elétricos e híbridos.

Trata-se da Z-EV (Zero Emission Vehicles), start up que promete um serviço mais exclusivo e confiável do que o ofertado por empresas já consolidadas no mercado.

Em entrevista ao Portal 6, o CEO da Z-EV, empresário e ex-motorista de aplicativo, João Murilo Ferreira Rodrigues, de 36 anos, contou que a ideia para o desenvolvimento do app surgiu justamente durante uma corrida.

“No começo de 2024 eu precisava complementar minha renda e daí eu passei a atuar como motorista. Fiz muito dinheiro? Fiz, mas uma boa parte foi para gasolina, consertos, deu para entender muita coisa que os grandes aplicativos fazem e acabam prejudicando, tanto quem tá atrás do volante, quanto o passageiro”, comentou.

Pouco após passar a dirigir foi que João conheceu um passageiro e, conversa vai, conversa vem, começaram a discutir a ideia que evoluiu rapidamente para a Z-EV.

“Hoje em dia, não tem um motorista nem passageiro que esteja plenamente feliz com as empresas no mercado. O motorista não procura outra coisa porque não tem opção e o passageiro menos ainda”, brincou.

Diferencial

Para João, o que diferencia a Z-EV de outras empresas é a transparência e preocupação com o motorista parceiro. Empatia e exclusividade andam lado a lado. Como esteve tanto tempo atrás do volante, sob o constante sons de alertas e corridas aceitas, ele sabe bem com o que a classe sofre.em fevereiro de 2024 vem atuando como motorista de aplicativo.

Com uma frota de mais de 150 motoristas cadastrados até o momento, o CEO explicou que todos os parceiros recebem treinamento focado no atendimento, além de trabalharem uniformizados.

“A gente consegue dar a garantia ao cliente de que, além de conseguir um carro que não polua o meio ambiente, também vai ser atendido por um profissional, em um carro novo, bem cuidado e sem nenhum estresse”, detalhou.

Justamente por essa maior garantia de exclusividade e conforto, ele assegurou que os condutores receberão um valor digno e correspondente com esses diferenciais. Logicamente, os valores cobrados dos passageiros também deve acompanhar essa crescente, mas ainda assim “valer o preço”.

“A gente já sabe que os valores não tem como competirem com os de corridas tradicionais. E nem é isso o que a gente quer. Tem sempre aquele passageiro que só quer saber de valor e pula de galho em galho procurando o menor preço. Não é nele que a gente está mirando. O foco é justamente em quem valoriza o conforto, comodidade e segurança e a gente acredita que Goiânia tem esse público”, disse.

Inicialmente, o serviço estará disponível apenas em Goiânia, mas há planos de expansão para outras cidades da região metropolitana conforme a demanda. Ao se posicionar como uma alternativa sustentável a aplicativos como Uber e 99, a Z-EV reforça seu compromisso com a mobilidade urbana eficiente e de baixo impacto ambiental.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!