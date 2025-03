O jeito certo de limpar a tela do celular sem danificá-la

Finalmente um tutorial que ensina a higienizar a parte da frente do aparelho sem arranhar ou deixar manchas de dedo

Magno Oliver - 14 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Manchas de dedos, gordura, poeira, oleosidade da pele, a tela do celular é um verdadeiro depósito de sujeira.

Estudos mostram que a tela do celular é um dos lugares que mais acomodam germes e bactérias, principalmente após o uso dentro do banheiro, por exemplo.

Por conta da sensibilidade da tela e medo de arranhar ou até mesmo quebrar a película, muita gente não sabe higienizar a tela do celular. Vamos te ajudar com um tutorial que bombou no TikTok.

A tela do nosso celular é um dos componentes mais importantes e funcionais que temos e também uma das peças mais suscetíveis a danos.

Assim, o uso constante faz com que ela acumule sujeira, impressões digitais e manchas. Produtos abrasivos podem danificar sua camada de proteção, sendo preciso saber limpar corretamente.

O primeiro passo para higienizar da melhor forma a tela do seu celular é usar um pano de microfibra, pois ele é o mais adequado. Esse item remove as sujeiras de forma mais suave e sem risco de aranhar a tela.

Aliada ao pano de microfibra está a água morna, pois o uso de outros materiais deve ser evitado para não arranhar a tela.

Para conseguir uma limpeza eficiente, umedeça o pano com água morna, e faça movimentos suaves e circulares, sem pressionar excessivamente a tela.

Lembrando que nada de borrifar água na tela, pois isso pode fazer com que o líquido entre nas bordas e cause danos aos componentes internos e placa mãe.

Outro combo eficiente para limpar a tela do seu celular é pano de microfibra + água morna + vinagre branco. Você vai diluir uma parte de vinagre branco em 03 partes de água morna.

Umedeça levemente o pano de microfibra e passe em movimentos circulares na tela do celular.

