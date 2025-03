O objeto mais usado em casa que quase ninguém sabe como foi inventado – veja qual é

Digamos que 99,9% dos lares pelo mundo todo possuem este item, mas quando o primeiro foi criado?

Anna Júlia Steckelberg - 14 de março de 2025

(Foto: Kiki Mendes/YouTube)

O que é, o que é: tem pernas, mas não anda, e todo mundo adora se apoiar nela? Acertou quem disse cadeira! Brincadeiras a parte, esse objeto que você se senta para trabalhar, comer ou descansar tem uma origem milenar e cheia de curiosidades que pouca gente imagina.

Pois bem, senta que lá vem história (das boas!).

O objeto mais usado em casa que quase ninguém sabe como foi inventado – veja qual é

A primeira cadeira que se tem notícia foi inventada no Egito Antigo, há cerca de 5.800 anos e, acredite se quiser, mas por muito tempo, cadeiras não eram para todos.

Na antiguidade, apenas reis, faraós e figuras de alta posição podiam se sentar em cadeiras elaboradas. O povo comum? Sentava-se no chão, em bancos ou em pequenos troncos de madeira.

No Egito Antigo, por exemplo, os faraós tinham cadeiras ricamente adornadas com ouro e marfim, enquanto na Grécia e em Roma, apenas os senadores e magistrados usavam cadeiras com encosto.

Foi apenas na Idade Média que começaram a se tornar mais comuns. No entanto, ainda eram um símbolo de status.

Durante o Renascimento, a mobília começou a se tornar mais acessível e confortável, dando origem a diferentes estilos de cadeiras, desde as robustas e decoradas até as mais simples e funcionais.

Foi só com a Revolução Industrial, que a fabricação em massa possibilitou que as cadeiras fossem produzidas em larga escala e se tornassem acessíveis para todas as classes sociais. Foi nesse período que surgiram os modelos dobráveis, acolchoados e até ergonômicos, adaptados para diferentes funções e necessidades.

Hoje, o item está presente em todos os lares, escritórios e espaços públicos. Com designs inovadores e novas tecnologias, ela continua evoluindo para oferecer mais conforto e funcionalidade.

Agora que você conhece a história desse objeto indispensável, que tal dar uma olhada na sua cadeira e notar os detalhes que antes passavam despercebidos? Será que eles carregam algo da história?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!