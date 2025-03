Adolescente morre atropelado por trem após pular muro para pegar bola em SP

Folhapress - 16 de março de 2025

(Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um adolescente de 16 anos morreu atropelado por um trem na manhã deste sábado (15) em Cangaíba, zona leste de São Paulo, após tentar pegar uma bola na linha férrea.

O adolescente invadiu a via no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, da linha 12-Safira, para pegar uma bola, segundo a CPTM. Na nota enviada à imprensa, a companhia enfatizou que o acesso à linha férrea é proibida.

“A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança”, disse a CPTM, em comunicado.

Corpo de Bombeiros foi ao local e o adolescente foi levado ao Hospital Tatuapé, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A CPTM lamentou o ocorrido e afirmou que vai colaborar com a investigação policial.

Caso foi registrado como morte acidental, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). “O caso foi registrado como morte acidental no 31° DP (Vila Carrão), que requisitou perícia.”, disse a pasta.