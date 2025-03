Aposta de Goiás acerta cinco números na Mega-Sena e leva prêmio de mais de R$ 40 mil

Beatriz Bueno - 16 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Uma aposta realizada em Uruaçu tirou a sorte grande e acertou cinco números sorteados na Mega-Sena na noite deste sábado (15), levando para casa um prêmio de R$ 40.759,74.

O jogo foi feito na modalidade bolão, contando com a participação de seis apostadores.

Os números sorteados no concurso 2840 foram: 01 – 33 – 39 – 49 – 57 – 60.

Além do bolão premiado, outras 150 apostas no estado acertaram quatro números, garantindo valores de até R$ 6.126,25. No total, essas apostas somaram R$ 173.578,20 em prêmios.

Os ganhadores podem resgatar os valores em agências bancárias autorizadas ou em casas lotéricas, conforme as regras da Caixa Econômica Federal.

