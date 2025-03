Projeto gratuito em Goiânia está com inscrições abertas para formação em danças circulares

Interessados em participar podem se inscrever até o dia 21 de março, por meio do site do Centro Oeste em Dança

Isabella Valverde - 17 de março de 2025

As danças circulares estimulam o senso de coletividade e visam o resgate dos valores humanos. (Foto: Allyne Laís)

O Centro Oeste em Dança, projeto que visa o fortalecimento das danças circulares, está com inscrições abertas para formação gratuita em Goiânia, voltada para aqueles que se interessarem por essa vivência cooperativa que envolve o conhecimento da teoria, assim como a prática desta atividade.

Os encontros, que ocorrerão ao longo de seis meses, serão realizados na Associação dos Auditores de Tributos do Fisco Municipal de Goiânia (AFFIM), e contarão com a presença de focalizadores de outras regiões do Brasil e do exterior, além de música ao vivo.

A formação é aberta para iniciantes e pessoas com experiência em danças circulares. A seleção será baseada na diversidade de perfis e interesse demonstrado na inscrição. Ao final das aulas, os participantes receberão uma certificação.

Os interessados podem realizar as inscrições online até o dia 21 de março, por meio do site do Centro Oeste em Dança.

O projeto será ministrado pelos focalizadores goianos Lara Reis, Everson Basili e Cláudia Prado, todos com anos de experiência em danças circulares. Alguns encontros ainda contarão com a participação de focalizadores de fora de Goiás, como Cláudio Delfini, de São Paulo, e Jorgelina Forero, da Argentina, que estará em Goiânia pela primeira vez.

Os músicos do Grupo Yamam Trio, composto por Gabriel Levy, Marcus Simon e Cagdas Ustuntas (Turquia), a cantora Rita de Cassia Braga (Grupo Mawaca) e o músico Angelo Miguel Serrano (A Magnífica Orchestra) também são presenças confirmadas.

O projeto Centro Oeste em Dança acontecerá em módulos. Ao todo, serão seis encontros que devem acontecer sempre no último final de semana do mês. As atividades serão iniciadas ainda em março.

O primeiro módulo irá abordar a essência das danças circulares. O segundo, o corpo em movimento e comunhão. O terceiro será sobre a harmonia e ritmos coletivos. No quarto encontro, os alunos aprenderão sobre as raízes folclóricas dos povos e os sentidos das danças circulares. No quinto módulo, o tema será grandes rodas e tradição viva, enquanto no sexto e último encontro, será realizado o encerramento.

O que são as danças circulares

Praticadas em grupo, as danças circulares acontecem em círculo e seguem uma coreografia que é inspirada em danças de diferentes culturas e danças contemporâneas.

Vale destacar que elas são práticas diferentes das danças étnicas tradicionais, pois as últimas têm origem em ocasiões, ritos e cerimônias tradicionais de um povo, fazendo parte de sua identidade.

Já as danças circulares sagradas visam o resgate dos valores humanos, o incentivo da comunicação amorosa e o estímulo do senso de coletividade, sendo uma prática desierarquizada. Por isso, elas também se incluem no universo pedagógico, pois são essencialmente cooperativas.