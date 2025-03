Preços e locais: como conseguir ingressos para assistir Anápolis e Vila Nova

Os anapolinos contemplados pela Torcida Premiada já podem retirar o ingresso para o jogo entre Anápolis e Vila Nova a partir desta quarta-feira (19).

O confronto marca o primeiro duelo da final do Campeonato Goiano, que será disputado no Estádio Jonas Duarte no domingo (23), às 17h.

Para garantir a entrada pelo Torcida Premiada, é necessário estar cadastrado com biometria facial na plataforma Ingresso SA, além de comprovar o pagamento do IPTU e da TSU por meio da certidão negativa do imóvel. Também é obrigatória a apresentação de um documento original com foto do titular.

A troca pode ser feita presencialmente ou online. No Estádio Jonas Duarte, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria da arquibancada descoberta na quarta-feira (19) e quinta-feira (20), das 9h às 18h, ou até o fim dos estoques.

Já a opção online estará disponível pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, selecionando a opção 03. O atendimento funcionará na quarta-feira (19) e quinta-feira (20), das 9h às 17h, ou enquanto houver ingressos.

Vendas convencionais

As vendas também começam nesta quarta, através do site ou aplicativo Goianão 2025, com a inteira no setor coberto saindo a R$ 80 e na descoberta por R$ 40.

Vale destacar que as torcedoras do sexo feminino pagam meia independente de estarem ou não com a camiseta do Galo.

