Descubra quais são os únicos alimentos que podem ser consumidos após a data de validade

Dá para evitar o desperdício de comida a partir de agora e ficar de olho nos prazos de consumo

Magno Oliver - 19 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O hábito popular é sempre frequente nos lares brasileiros: se os alimentos chegam ao limite da data de validade, é porque é hora de jogar ele fora. E é dito e feito.

No entanto, existem alimentos que continuam liberados para consumo mesmo depois do fim da data indicada de vencimento. Isso acontece porque eles não apresentam sinais de deterioração ou perda nutritiva.

Na alimentação diária, a data de validade é um dos indicadores guia de segurança e qualidade dos alimentos, que busca garantir que o produto está fora de risco, mantendo sabor, textura e aroma ideais.

A legislação dos alimentos considera segurança, composição e performance como cálculo de previsão para a data de validade de um item alimentício. Mas existem alguns países que têm inspirado o Brasil a repensar sua legislação.

Em alguns lugares lá fora, os produtos apresentam dois limites de validade e são esses índices que inspiram mudanças no Senado brasileiro. São os best before (melhor antes), que em tradução significa que após aquela data, o alimento pode apresentar alteração no sabor.

O outro conceito é o “use by” (use até) que determina que o alimento pode estar contaminado a partir de determinado dia. Os nutricionistas pontuam que, apesar da lei, dá para usar o bom senso, pois alguns alimentos ainda são consumíveis após esse prazo.

A Organização de Consumidores e Usuários (OCU), pontua que, desde que bem armazenados corretamente, alguns alimentos podem ser consumidos além do prazo:

1. Produtos enlatados

No caso dos enlatados, é preciso observar se a estrutura da lata não está estufada ou enferrujada, pois não estando nessas condições os alimentos permanecem seguros para consumo.

2. Iogurte

Já as análises apontam que é possível consumir iogurtes fechados em até três semanas após a data de validade. Isso acontece porque as bactérias probióticas inseridas nele ajudam a conservar o produto por mais tempo.

3. Mel

Natural e muito presente nas refeições, o mel possui propriedades antibacterianas naturais. Assim, ele pode durar por tempo indefinido, se armazenado corretamente.

4. Chocolate

O bom e velho chocolate pode desenvolver uma camada esbranquiçada estranha devido à separação da gordura. No entanto, está tudo liberado, ele continua próprio para consumo.

5. Arroz e massas secas

Alguns grãos e massas secas podem durar meses sem perder a qualidade nutricional. Basta estar armazenado em local seco e sem contato com umidade.

