Galpão da Kingspan Isoeste pega fogo no Daia

Chamas foram notadas por trabalhadores que passavam pelo local

Natália Sezil - 19 de março de 2025

Galpão ficou danificado após as chamas. (Foto: Reprodução)

Chamas foram notadas por trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na noite desta quarta-feira (19).

Quem passava pela Kingspan Isoeste, empresa de telhas térmicas e materiais para construção civil, percebeu um incêndio se iniciando no telhado do galpão.

Um vídeo enviado ao Portal 6 mostra o início da situação, pouco depois das 21h, quando ainda não havia socorristas na cena – o que assustou a população.

A reportagem apurou que o galpão atingido era destinado à reciclagem de espumas da empresa. O que teria causado o incêndio foram os maquinários ali presentes.

O Corpo de Bombeiros esteve na ocorrência e já conteve o fogo, isolando o local. Não houve vítimas.

Imagens feitas após a contenção mostram o interior do galpão, ainda com muita fumaça e com o teto danificado.

