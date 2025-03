Vídeo mostra cena brutal de espancamento ocorrido em Goiânia; suspeitos foram presos

Vítima precisou ser encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia após sofrer agressões

Paulino Henjengo - 19 de março de 2025

Tentativa de homicídio em Goiás (Foto: Reprodução).

Um vídeo com cenas lamentáveis mostra um jovem sendo vítima de espancamento, no que foi tratado como uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (18) no bairro Cidade Jardim, em Goiânia.

As imagens, divulgadas pela Polícia Militar (PM), mostram o momento exato em que um jovem é agredido brutalmente por um grupo de pelo menos seis pessoas.

O conteúdo mostra um deles dando um chute que derruba a vítima no chão. Na sequência, os outros que portavam barras de ferro e pedaços de madeira começara a bater nele.

Indefeso, o jovem tenta apenas proteger a cabeça, mas os infratores continuaram com a violência até que o rapaz ficou desacordado. Mesmo assim, um dos autores ainda deu um chute na cabeça dele.

A PM foi acionada e, quando chegou, os criminosos haviam fugido. Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Mediante um patrulhamento, os militares identificaram dois dos autores, de 23 e 25 anos, que confessaram o crime. Com eles, foram encontrados as armas que teriam utilizado.

Segundo a fala de um dos infratores, a vítima teria cometido um crime no mesmo local onde eles estavam, fato que deu início às agressões.

“Nós estávamos fumando uma pedra [de crack] na quebrada e ele roubou lá, e nós quebramos a cabeça dele”, disse um dos integrantes.

Eles já possuem passagens por tráfico, receptação e roubo. Diante dos fatos, os autores foram entregues à Justiça para as devidas providências.

