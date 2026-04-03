A vitamina que virou nova esperança para o fígado, segundo cientistas
Estudos apontam que a vitamina E pode ajudar na prevenção e no tratamento do fígado gorduroso
Pesquisas recentes têm destacado o papel de uma vitamina específica na saúde do fígado. Cientistas apontam a vitamina E como uma das principais aliadas na prevenção e no tratamento do fígado gorduroso.
De acordo com dados divulgados pela Sociedade Americana para o Estudo das Doenças do Fígado, o nutriente apresenta efeitos importantes na redução da inflamação e na proteção das células hepáticas.
Como a vitamina E atua no organismo
A vitamina E possui forte ação antioxidante. Dessa forma, ela combate os radicais livres e reduz os danos celulares.
Além disso, o nutriente ajuda a controlar processos inflamatórios. Esses fatores desempenham papel central no desenvolvimento de doenças hepáticas.
Por isso, a vitamina E tem sido estudada como parte de estratégias para tratar a esteatohepatite não alcoólica, uma condição associada ao acúmulo de gordura no fígado.
Estudos mostram melhora no fígado
Pesquisas com milhares de participantes indicaram resultados positivos. A suplementação com vitamina E apresentou redução significativa da fibrose hepática ao longo do tempo.
Além disso, os dados apontam melhora na elasticidade do fígado. Esse fator é essencial para avaliar a progressão da doença.
Dessa forma, os estudos reforçam o potencial do nutriente como aliado no tratamento.
Fontes naturais da vitamina
A vitamina E pode ser encontrada em diversos alimentos. Entre os principais estão:
- Nozes e sementes
- Óleos vegetais, como azeite de oliva
- Alimentos ricos em gorduras saudáveis
Além disso, a suplementação também pode ser utilizada. No entanto, o uso deve ocorrer com acompanhamento médico.
Outras vitaminas também ajudam
Além da vitamina E, a vitamina D também tem chamado atenção. Estudos indicam que níveis baixos desse nutriente estão associados ao aumento do risco de fígado gorduroso.
A vitamina D atua na redução da inflamação e no controle do acúmulo de gordura nas células hepáticas.
Dessa forma, manter níveis adequados pode contribuir para a saúde do fígado.
Abordagem completa é essencial
Apesar dos avanços, especialistas destacam que o tratamento do fígado gorduroso exige uma abordagem completa. Ou seja, não depende apenas de suplementos.
Mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e controle de peso, continuam sendo fundamentais.
Além disso, o acompanhamento médico garante mais segurança e melhores resultados.
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