Condomínio em Anápolis oferece apartamentos sem burocracia e entrada facilitada para quem deseja se mudar ainda no mês de março

Com infraestrutura completa, espaço conta com a maior área de lazer da região, incluindo piscina semi-olímpica e infantil, dois salões de festas, churrasqueiras, academia, sauna, spa com hidromassagem e salão de jogos

Gabriella Licia - 24 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem deseja morar no bairro Jundiaí, em Anápolis, deve aproveitar uma oportunidade exclusiva para garantir um apartamento pronto para se mudar, com condições facilitadas e sem burocracia bancária.

O empreendimento Terra Mundi está com unidades disponíveis para venda diretamente com a incorporadora, oferecendo um processo de financiamento mais acessível e rápido. Além disso, há possibilidade de utilizar veículos, como carros e motos, para compor a entrada.

Com infraestrutura completa, o condomínio conta com a maior área de lazer da região, incluindo piscina semi-olímpica e infantil, dois salões de festas para até 100 pessoas, churrasqueiras, academia, sauna, spa com hidromassagem e salão de jogos.

Os moradores também podem desfrutar de uma quadra poliesportiva, quadra de squash, parquinho, lago de contemplação e um mercadinho 24 horas.

Se você quer conquistar seu novo lar com mais facilidade e condições especiais, entre em contato pelo WhatsApp (62) 9 9280-2511 ou pelo Instagram para mais informações.