Adolescente é levado ao Hugol com fratura exposta após ônibus arrastá-lo por 15 metros, em Nerópolis

Vítima estava andando de bicicleta quando impacto aconteceu

Natália Sezil - 27 de março de 2025

Bicicleta ficou sob o ônibus após o impacto. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 13 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após ser atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta, nesta quinta-feira (27).

O caso ocorreu em Nerópolis, a 34 km da capital. A vítima estaria passando por um cruzamento quando, sem se atentar às sinalizações de parada, teria seguido pela rua.

O ônibus vinha justamente nesse momento – que foi registrado por câmeras de segurança da região. Com o impacto, o adolescente caiu sob as rodas traseiras do veículo, sendo arrastado por cerca de 15 metros.

O motorista, de 37 anos, só teria percebido o acidente quando populares começaram a gritar. Presa sob o ônibus, a vítima acabou sofrendo graves lesões nas pernas, ficando com fratura exposta.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros-socorros, encaminhando a vítima ao Hugol logo em seguida.

A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência e submeteu o motorista ao teste de bafômetro, que indicou que ele não estava alcoolizado. Ele foi conduzido à delegacia para o procedimento padrão.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

