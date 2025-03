Ex-secretária de Turismo de Rio Verde morre após cair de 7 metros de altura

Vítima tentava auxiliar trabalhador que prestava serviços de limpeza na casa dela

Thiago Alonso - 27 de março de 2025

Maria Luiza de Moraes tinha 62 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu na quarta-feira (26), a arquiteta e ex-secretária municipal de Turismo de Rio Verde, Maria Luiza de Moraes, de 62 anos, após sofrer um acidente doméstico no Residencial Jardim Bougainville, onde morava.

Na ocasião, um trabalhador realizava serviços de limpeza nas placas de energia solar, as quais ficavam no telhado da residência da vítima. Por volta das 09h40, Maria Luiza decidiu, por conta própria, subir ao telhado para entregar alguns panos ao homem, de forma a auxiliá-lo nos trabalhos.

Contudo, ao chegar ao ponto mais alto da escada — cerca de sete metros de altura —, a arquiteta acabou se desequilibrando e caindo no chão.

Com o impacto, a ex-secretária bateu a cabeça e seguiu gritando por socorro, sendo necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços, Maria Luiza não resistiu e morreu antes mesmo da chegada da ambulância, sendo possível apenas constatar o óbito.

A informação é de que ela teria sofrido um trauma cranioencefálico, com fratura de base de crânio ou cervical, ficando sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) a emissão do devido laudo.

O marido da arquiteta esteve presente durante toda a ocorrência, auxiliando na retirada do corpo e nos trâmites seguintes junto às autoridades competentes.

