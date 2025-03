Motorista de aplicativo morre após peça de caminhão se soltar e perfurar vidro do carro na BR-153, em Goiânia

Davi Galvão - 27 de março de 2025

Motorista morreu ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo morreu em um trágico acidente, após ser atingido por uma peça metálica que se desprendeu de um caminhão que trafegava pela BR-153, ainda no perímetro urbano de Goiânia, na tarde desta quinta-feira (27).

Imagens registradas no local mostram que o vidro do carro foi perfurado pelo cubo do freio do caminhão, precisamente na região do banco do motorista.

No veículo, também estava uma passageira no banco traseiro, que sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica estão no local para realização da perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

A PRF informou que o motorista do caminhão não parou após o ocorrido, levantando a possibilidade de sequer ter percebido o ocorrido.

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, informou que o trânsito na região segue normalmente, apenas com um trecho do acostamento tendo sido restrito.