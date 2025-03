PM’s de Goiás são presos após texto com denúncias viralizar entre a tropa

Tenente-coronel está entre os quatro punidos, no que Alto Comando qualificou como “conspiração” e “crítica indevida”

Da Redação - 27 de março de 2025

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. (Foto: Google Street View)

Quatro policiais foram presos e recolhidos no Presídio Militar, em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (27), após serem apontados pelo Alto Comando da corporação como autores de um texto que começou a circular entre a tropa durante a manhã e se tornou viral em grupos de WhatsApp.

Em caráter anônimo, o material em tom de denúncia narra supostas irregularidades que estariam ocorrendo no batalhão de Aruanã, no Oeste do estado.

O documento teceria críticas a autoridades e questionaria ações tomadas dentro da corporação.

Ao longo do dia, a alta cúpula da PM atuou para identificar os autores do material. Sendo eles: o Tenente-Coronel Valdivino Dias Marques Neto, o 1º Tenente João Carlos Melo Junior, o 2º Tenente Jean Botelho Godinho e o 2º Sargento Ernani Coelho Santos.

De forma interna, a corporação enquadrou a ação nos crimes de conspiração, desrespeito a superior, publicação ou crítica indevida, e difamação, previstos no Código Penal Militar.

As associações, tanto de oficiais quanto de praças, ainda não se manifestaram sobre o caso. Porém, após a eclosão da crise interna em questão, é esperado novos desdobramentos em breve.

