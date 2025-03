Netflix decreta o fim dos serviços nos seguintes celulares

Usuários com dispositivos da linha Apple devem ficar atentos ao novo comunicado de atualizações da plataforma

Magno Oliver - 28 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

A Netflix anunciou agora em março mudanças nos requisitos de funcionamento de sistema do seu aplicativo para dispositivos da linha Apple.

Agora, o aplicativo da empresa exigirá o sistema operacional iOS 17 ou versões posteriores para rodar em celulares e tablets.

Com a novidade, usuários de modelos mais antigos da Apple, como o iPhone 8 e o iPad Pro de primeira geração, perderão o acesso ao serviço, pois não suportam o novo sistema operacional.

Com a nova medida de exigência do iOS17, alguns dispositivos deixarão de ter acesso ao serviço oferecido pela Netflix.

Entre os modelos afetados, estão as linhas:

– iPhone 8;

– iPhone 8 Plus;

– Linha iPhone X;

– iPad Pro – 1ª geração;

– iPad – 5ª geração.

A plataforma notifica que usuários com os dispositivos acima ainda poderão utilizar a versão atual do aplicativo, no entanto, não receberão atualizações futuras.

Em seu anúncio, a plataforma de streaming destacou que o iOS 17 é fundamental para o bom funcionamento do aplicativo.

A explicação é que, com a evolução dos sistemas operacionais e a crescente demanda por recursos audiovisuais e tecnológicos mais avançados, a gigante de streaming precisa se adaptar e acompanhar a evolução da tecnologia.

Além disso, novos recursos e funcionalidades dentro da plataforma estão previstos e podem exigir capacidades de hardware e software que os dispositivos mais antigos não possuem.

Assim, a exigência do iOS 17 também permitirá a implementação pela própria Netflix de atualizações mais rápidas e eficientes no aplicativo. Isso vai garantir o funcionamento adequado em dispositivos mais recentes.

O que a Netflix recomenda?

A medida garantirá que os usuários continuem a usufruir de todas as funcionalidades da plataforma.

Outra recomendação é manter sempre o dispositivo atualizado para garantir a segurança e o bom desempenho geral do aparelho.

