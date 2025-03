Últimos dias para término de inscrições em concurso público com salários de até R$ 5,1 mil

Vagas alcançam todos os níveis de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 28 de março de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Restam pouquíssimos dias para o término das inscrições do concurso público da Câmara Municipal de Morrinhos, que visa contratar 19 profissionais em todos os níveis, que terão até R$ 5.123,06 de salário.

No nível fundamental, as oportunidades são para Agente de Copa e Cozinha; Agente de Manutenção Geral; Agente de Serviços Gerais; Agente de Transporte; e Jardineiro.

Para candidatos de nível médio, as chances são para Assistente Administrativo; Auxiliar de Compras, Licitações e Contratos; Auxiliar de Departamento de Pessoal; Controller; e Telefonista.

Já para quem tem ensino superior, há ofertas para Agente de Serviços de Tesouraria; Analista de TI; Assistente Técnico Parlamentar; Controlador Interno; Gestor de pessoal; e Procurador Jurídico.

Além dessas vagas, nas quais haverá contratação imediata, outras 120 serão contempladas em cadastro de reserva.

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site do Instituto Verbena, devendo pagar uma taxa de R$ 75 para os cargos de nível fundamental completo, R$ 90 para os de ensino médio e de R$ 150 para os de nível superior.

A organização do concurso lembra que há possibilidade de inscrição em mais de um cargo, sendo que a responsabilidade verificar se não há choque na data e horário de aplicação das provas é do candidato.

Para acessar o edital do concurso com as retificações, clique aqui,

