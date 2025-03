Adolescente é encontrada morta cinco dias após sequestro no interior de Pernambuco

Principal suspeito do crime foi morto em confronto com agentes, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, que atuou no caso

Folhapress - 29 de março de 2025

Corpo de Ingrid Vitória foi encontrado na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. (Foto: Reprodução)

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O corpo de Ingrid Vitória, 13, que estava desaparecida havia cinco dias, foi encontrado na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, neste sábado (29). A causa e as circunstâncias da morte não foram divulgadas pela polícia.

O principal suspeito do crime foi morto em confronto com agentes, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, que atuou no caso. Segundo as autoridades, uma perícia será realizada no local e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina.

A operação contou com o apoio de equipes da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) e da Polícia Militar da Bahia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Ingrid desapareceu na terça (25), quando ela retornava de Curaçá (BA) acompanhada da mãe e do irmão de quatro anos. A família pegou carona com um conhecido, que, durante o trajeto, teria agredido e amarrado a mãe da jovem antes de levar Ingrid no porta-malas do veículo.

De acordo com familiares, o suspeito era vizinho do pai de Ingrid em Curaçá. A família havia se mudado recentemente para Floresta (PE).

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), manifestou luto. “Foi com muita tristeza que recebi a notícia que não queríamos ter. A toda sua família, amigos e população de Santa Maria da Boa Vista, a minha profunda solidariedade como mãe e governadora.”

O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP), decretou luto oficial de três dias.